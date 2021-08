Auxílio emergencial: Calendário da 5ª parcela via WhatsApp

Os beneficiários que fazem parte do público geral do auxílio emergencial receberão informações sobre os pagamentos da prorrogação através do WhatsApp. De acordo com a Caixa Econômica Federal, notificações serão enviadas aos segurados do programa por meio da plataforma de mensagens instantâneas.

A nova rodada do auxílio emergencial será prorrogada até o mês de outubro. A decisão do Governo Federal estabelece que o pagamento do coronavoucher seja realizado até todos os cidadãos adultos brasileiros tomarem a primeira dose da vacina.

Segundo o Ministério da Saúde e seu plano de vacinação contra a Covid-19, a expectativa é que toda população maior de 18 anos receba a vacina até outubro deste ano. No entanto, por se tratar de uma estimativa, o programa pode ter uma nova prorrogação, conforme a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes.

A Caixa Econômica e o Ministério da Cidadania ainda não divulgaram o calendário para os beneficiários que não participam do Bolsa Família. Todavia, tais detalhes serão repassados aos contemplados por meio WhatsApp.

Vale salientar, que as mensagens serão enviadas para aqueles que tiverem o número do celular cadastrado no aplicativo Caixa TEM. Ou seja, só receberão as informações pelo aplicativo os segurados que ainda possuem o número cadastrado no momento da inscrição ao auxílio emergencial.

Em contrapartida, os beneficiários inscritos no Bolsa Família já podem verificar quando receberão as próximas parcelas, já que o calendário é o mesmo utilizado no programa social. Para eles, o benefício é distribuído de maneira escalonada, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Confira o calendário do auxílio emergencial das próximas parcelas para o Bolsa Família:

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro