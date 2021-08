Auxílio emergencial: Cancelamentos não é de responsabilidade da Caixa

O Governo Federal, por meio do Dataprev, segue realizando uma série de cancelamentos do Auxílio Emergencial. De acordo com as informações do próprio Palácio do Planalto, mais de 2 milhões de pessoas deixaram de receber as parcelas do benefício desde o início dos pagamentos do programa ainda no último mês de abril.

Diante desta situação, vários usuários estão indo nas agências da Caixa Econômica Federal para reclamar desta questão. Essas pessoas também estão enchendo a caixa de mensagens do banco com esses relatos de bloqueio. No entanto, a instituição diz que não é responsável pelos cancelamentos do programa em questão.

De acordo com o banco, essas agências atuam unicamente como agentes pagadoras do Auxílio Emergencial. Isso significa dizer que o Dataprev escolhe quem pode e quem não pode receber o benefício. A partir daí eles enviam essas informações para a Caixa e as agências liberam este pagamento.

Então, na prática, o Dataprev é que seria responsável por esses bloqueios em questão. E o fato é que o próprio Governo Federal confirma essa informação. De acordo com as informações oficiais, o órgão apenas está fazendo análises constantes nas contas para evitar que as fraudes, que se tornaram comuns em 2020, se repitam neste ano novamente.

De acordo com dados do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Corregedoria Geral da União (CGU), o Governo teria gasto bilhões de reais no ano passado com pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial. A ordem agora dentro do Palácio do Planalto é evitar que isso se repita nesta nova versão do benefício.

Cancelamentos

No entanto, mesmo com este argumento do Governo Federal, não há como negar que os cancelamentos do Auxílio são mesmo muito polêmicos. De acordo com relatos nas redes sociais, centenas de pessoas estão revoltadas com os bloqueios.

Esses cidadãos alegam que o Dataprev estaria apresentando justificativas irreais para bloquear as contas das pessoas. Muitos dizem, aliás, que não tiveram sequer a possibilidade de contestar o resultado da negativa.

Sobre isso, o Dataprev alega que nem todo mundo tem o direito de contestar a decisão do órgão. Em alguns casos, aliás, a pessoa precisa simplesmente aceitar o resultado e não questionar a decisão final do Governo Federal.

Auxílio Emergencial

Por causa desses cancelamentos, muita gente que está recebendo o Auxílio normalmente relata medo do que também pode acontecer com elas. São brasileiros que temem que o Dataprev também aplique bloqueios em suas contas.

E o fato é que esse medo encontra respaldo. É que de acordo com o Governo Federal, o Dataprev vai seguir fazendo análises em cada uma das 37 milhões de contas do Auxilio Emergencial com certa frequência.

As pessoas que o órgão considerar que não precisam mais do dinheiro irão deixar de receber o montante. Isso pode acontecer, aliás, a qualquer momento. É por isso que é importante ficar sempre de olho no site oficial da consulta do benefício. É que tudo pode mudar sempre a qualquer momento.