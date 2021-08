Auxílio emergencial começa pagamentos da 1ª parcela da prorrogação este mês

Início dos pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial é divulgado pelo Governo Federal. A partir do dia 18 deste mês, a Caixa Econômica Federal vai começar a depositar os valores do primeiro ciclo da prorrogação de 2021.

O Ministério da Cidadania só está aguardando o encerramento do calendário de saques e transferências da quarta parcela do benefício para iniciar os depósitos. Todavia, até o momento, apenas um grupo já tem o cronograma da prorrogação do auxílio.

Pagamento da 5ª parcela

A nova rodada de pagamentos deve contar com três calendários, sem um direcionado aos beneficiários do Bolsa Família, e dois destinados aos contemplados inscritos no programa via site, aplicativo e CadÚnico, sendo um para depósitos e outro para saques.

O Governo Federal ainda não divulgou os cronogramas para o público geral, mas a expectativa é que a liberação ocorra ainda esta semana. Contudo, os segurados do BF já possuem os calendários das próximas três parcelas, uma vez que é o mesmo utilizado no programa social.

Diante disso, os pagamentos do dia 18 serão referentes ao calendário dos inscritos do programa de transferência de renda. Já os demais contemplados, devem receber a partir do dia 20, segundo informações mais recentes.

Você Pode Gostar Também:

Calendário da prorrogação do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Calendário da prorrogação do auxílio emergencial para o público geral

Como mencionado, os cidadãos desse grupo ainda sabem quando terão o benefício da quinta parcela adicionada a conta poupança social digital. Isso porque, a Caixa Econômica juntamente com o WhatsApp está trabalhando nos últimos detalhes a liberação do cronograma.

Os beneficiários receberão informações sobre as datas de depósitos e saques de todas as parcelas da prorrogação por meio de mensagens no WhatsApp. Para isso, serão coletados todos os números de telefone informados no ato do cadastro do Caixa Tem. Posto isto, os beneficiários bastam somente aguardar a divulgação via celular.

Veja também: Auxílio emergencial: NOVO benefício de R$500; veja quem pode