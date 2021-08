Auxílio Emergencial: Confira o calendário de pagamentos desta semana

O pagamento da prorrogação do programa está sendo liberado para os inscritos no Bolsa Família e para os beneficiários que se inscreveram através do aplicativo, site e CadÚnico.

A Caixa Econômica Federal está depositando a quinta parcela do auxílio emergencial para milhares de cidadãos brasileiros desde a semana passada. O pagamento da prorrogação do programa está sendo liberado para os inscritos no Bolsa Família e para os beneficiários que se inscreveram através do aplicativo, site e CadÚnico.

Os valores do benefício permanecem os mesmos, variando de R$ 150 a R$ 375 conforme a composição familiar. Além disso, a distribuição da quantia para os segurados do Bolsa Família segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) e para os demais beneficiários, segundo o mês de nascimento.

Pagamentos da 5ª nesta semana

Público geral

Domingo (22): Recebem os nascidos em abril;

Segunda-feira (23): Recebem os nascidos em maio;

Terça-feira (24): Recebem os nascidos em junho;

Quarta-feira (25): Recebem os nascidos em julho;

Quinta-feira (26): Recebem os nascidos em agosto;

Sexta-feira (27): Recebem os nascidos em setembro;

Sábado (28): Recebem os nascidos em outubro.

Inscritos do Bolsa Família

Segunda-feira (23): Recebem que tem o NIS terminado em 4;

Terça-feira (24): Recebem que tem o NIS terminado em 5;

Quarta-feira (25): Recebem que tem o NIS terminado em 6;

Quinta-feira (26): Recebem que tem o NIS terminado em 7;

Sexta-feira (27): Recebem que tem o NIS terminado em 8;

Confira se pode receber a 5ª parcela

Para conferir se terá direito ou não a quinta parcela do auxílio emergencial, basta consultar sobre o benefício em um dos canais a seguir:

Todavia, se tiver o benefício negado, poderá realizar a contestação no período estabelecido pelo Governo Federal.

Quem pode ficar de fora do próximos pagamentos?

Trabalhadores formais, com carteira assinada;

Quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, exceto Bolsa Família e PIS/Pasep;

Quem recebeu o auxílio em 2020, mas não sacou ou usou o dinheiro;

Quem estiver com auxílio emergencial 2020 cancelado no momento da análise cadastral do novo auxílio;

Residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares;

Pessoas com menos de 18 anos, exceto mães adolescentes;

Presidiários;

Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019;

Quem tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedade de bens, ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

Quem recebeu em 2019 rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil.

