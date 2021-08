Auxílio emergencial: confira quem pode sacar HOJE

Você quer ficar por dentro do calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021? Veja abaixo o calendário completo e os novos lotes liberados. Nesta segunda-feira, por exemplo, tem os valores liberados os nascidos em maio.

O calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial, assim como nas outras parcelas, é organizado ou pela data de nascimento ou então pelo Número de Identificação Social – o NIS.

Tudo isso vai depender de qual grupo a pessoa pertence.

Liberação dos saques

Entre os dois grupos que recebem a 4ª parcela do auxílio emergencial, as datas de liberação para saque são diferentes.

Enquanto antigos beneficiários do Bolsa Família podem sacar assim que recebem os valores. O restante das famílias só pode sacar cerca de um mês da liberação do primeiro pagamento daquele ciclo.

Calendário completo da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021

Confira abaixo a ordem de pagamento dos beneficiários do grupo geral, que inclui desempregados e autônomos.

Nascidos em Pagamento da 4º parcela Janeiro 17 de julho Fevereiro 18 de julho Março 20 de julho Abril 21 de julho Maio 22 de julho Junho 23 de julho Julho 24 de julho Agosto 25 de julho Setembro 27 de julho Outubro 28 de julho Novembro 29 de julho Dezembro 30 de julho

Calendário de saques da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021

Nascidos em Saque da 4ª parcela Janeiro 2 de agosto Fevereiro 3 de agosto Março 4 de agosto Abril 5 de agosto Maio 9 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Prorrogação do auxílio emergencial

O governo deve pagar pelo menos mais três parcelas do auxílio emergencial.

Além de entrar no calendário de pagamento a 5ª parcela do auxílio emergencial, os beneficiários podem contar ainda com a 6ª e 7ª.

Se o mesmo padrão for mantido, o calendário deve seguir com liberações de valores até setembro e saques até outubro.

A iniciativa pretende manter o auxílio até que pelo menos que toda a população adulta tenha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Depois disso, já em outubro, a ideia de que o Bolsa Família seja totalmente reformulado: trocando de nome, aumentando o valor e número de beneficiários.

Ainda não definições ou aprovações no Congresso quanto a isso, mas clique aqui e veja o que pode ser proposto pelo governo.