Auxílio Emergencial: Confira quem pode sacar o benefício nesta semana

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal começa a liberar os saques e transferências da quarta parcela para os beneficiários do Auxílio Emergencial. Os cidadãos contemplados do programa que não recebem o Bolsa Família poderão sacar o benefício e ter o dinheiro em mãos a partir desta semana.

Cabe salientar que os segurados do Bolsa Família não precisam esperar para sacarem o benefício em espécie, considerando que eles seguem o calendário habitual do programa social que permite o resgate do benefício no mesmo dia em que é depositado.

Liberação dos saques e transferências

Os beneficiários que optaram por esperar a liberação dos saques e transferências da quarta parcela do coronavoucher devem ficar atentos as concessões. Como no calendário de depósitos, a permissão para os regastes é realizada também de forma escalonada.

Hoje, os cidadãos que nasceram em janeiro já podem sacar o benefício. Nesta terça-feira (3), terão acesso ao abono os contemplados que fazem aniversário em fevereiro e assim por diante. O cronograma será concluído no dia 18 de agosto.

Calendário de saques da 4ª quarta parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Data para saque Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Como realizar o saque do benefício?

Para realizar o saque do benefício do auxílio emergencial siga o passo a passo abaixo:

Vá até um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica; Acesse o Caixa Tem e selecione a opção “código de saque”; No caixa eletrônico, na aba “saque auxílio emergencial”, digite os números do código gerado no aplicativo; Na sequência, informe o valor que deseja retirar, respeitando o saldo da sua conta; e Confirme a operação.

Além disso, é possível realizar transferências no aplicativo através do TED e PIX. Nas operações com o TED, o cidadão deve informar os dados bancários para onde o dinheiro será enviado.

Já nas transações com o PIX, o beneficiário deve informar a chave referente a conta de destino. Mas vale lembrar, que o dinheiro só é enviado para conta de terceiros, ou seja, não são permitidas transferências para contas de mesma titularidade.

Pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial

Provavelmente, após o encerramento do cronograma de liberação dos saques e transferências da 4ª parcela, o Governo Federal deve iniciar a divulgação das datas para os depósitos da 5ª parcela do benefício.

Os contemplados que se inscreveram no programa via CadÚnico e canais digitais terão os próximos calendários divulgados por meio do WhatsApp. A Caixa vai enviar notificações para os números cadastrados no Caixa Tem referentes aos próximos pagamentos do auxílio emergencial.

No entanto, os segurados do Bolsa Família já possuem o calendário da prorrogação, pois para eles os pagamentos ocorrem segundo o calendário habitual do programa social. Confira a seguir as datas das próximas parcelas para os inscritos no BF:

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

