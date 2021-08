Auxílio emergencial: Início da 5ª parcela para o Bolsa Família e público geral nesta semana

Os beneficiários do auxílio emergencial já sabem quando terão acesso as próximas parcelas do programa. O governo federal já liberou as datas da 5ª, 6ª e 7ª parcela do benefício. Neste sentido, logo após o encerramento do cronograma de saques da quarta parcela, os contemplados terão o benefício depositado.

A partir do dia 18 de agosto, conforme o cronograma, os segurados do Bolsa Família serão contemplados pelo pagamento da quinta parcela, já os beneficiários do público geral terão seus pagamentos depositados a partir do dia 20 do mesmo mês.

Pagamento da 5ª, 6ª e 7ª rodada do auxílio emergencial

Com as previsões divulgadas, o auxílio emergencial já tem data para ser encerrado, sendo realizado os depósitos da sétima parcela a partir do dia 20 de outubro e saques em 1º de novembro.

Calendário de depósitos auxílio emergencial público em geral

Mês de nascimento 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro Fevereiro 21 de agosto 22 de setembro 21 de outubro Março 21 de agosto 23 de setembro 22 de outubro Abril 22 de agosto 24 de setembro 23 de outubro Maio 24 de agosto 25 de setembro 23 de outubro Junho 25 de agosto 26 de setembro 26 de outubro Julho 26 de agosto 28 de setembro 27 de outubro Agosto 27 de agosto 29 de setembro 28 de outubro Setembro 28 de agosto 20 de setembro 29 de outubro Outubro 28 de agosto 01 de setembro 30 de outubro Novembro 29 de agosto 02 de outubro 30 de outubro Dezembro 31 de agosto 03 de outubro 31 de outubro

Calendário de pagamentos para o Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Você Pode Gostar Também:

Mensagem no WhatsApp

Segundo a Caixa Econômica Federal, a partir deste mês os segurados do auxílio emergencial receberão mensagens de WhatsApp para conseguirem ter acesso a informações sobre o programa, como as datas de pagamento dos benefícios.

A iniciativa surgiu a pedido do governo federal, que tem como objetivo utilizar o aplicativo de mensagens instantâneas para repassar as principais informações do auxílio.

Como vincular o WhatsApp ao auxílio emergencial

Para que todos os cidadãos contemplados sejam alcançados, a instituição financeira vai considerar todos os números de telefone cadastrados no Caixa Tem. Diante disso, é necessário que o sujeito verifique se está utilizando o mesmo número informado no aplicativo, caso não, será necessário atualiza-lo em uma das agências da Caixa.

Ainda de acordo com o governo, os usuários receberão uma mensagem de solicitação para aceitar ou não o recebimento dos informes pelo WhatsApp. Se aceitar, receberão as mensagens até o fim do programa.

Veja também: NOVO Bolsa Família 2021: Pessoas que não recebem auxílio pedem para entrar