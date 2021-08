Auxílio Emergencial: LIBERADO calendário de pagamentos da prorrogação

A Caixa Econômica Federal divulgou naúltima quinta-feira (12), o calendário da prorrogação do auxílio emergencial 2021 para os cidadãos do público geral. Até então, apenas os beneficiários do Bolsa Família sabiam quando teriam acesso a primeira parcela da extensão do programa.

Estava previsto que este calendário só seria divulgado no dia 19 de agosto, todavia, devido a ansiedade dos segurados, a Caixa resolveu antecipar a publicação do novo cronograma, cumprindo também a promessa de que não haveria intervalos entre os pagamentos das próximas parcelas.

Como mencionado, anteriormente, apenas o grupo do Bolsa Família estava tranquilo com relação ao calendário de pagamentos. Isso porque, os beneficiários recebem os valores de acordo com o modelo padrão do programa de transferência de renda. Além disso, os pagamentos ocorrem seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada cidadão.

Todavia, vale lembrar que o calendário de saques e transferências da quarta parcela do coronavoucher ainda está em vigência, lembrando que este cronograma será encerrado no dia 18 deste mês, com os aniversariantes de dezembro.

Embora a prorrogação esteja prestes a ser iniciada, a medida não alterará as regras e condições do auxílio. Sendo assim, os atuais beneficiários continuarão recebendo seus respectivos valores, variando conforme a composição familiar.

Desta forma, R$ 150 é liberado para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias compostas por duas ou mais pessoas e, R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

Você Pode Gostar Também:

Confira agora os calendários da prorrogação do auxílio emergencial 2021.

Calendário da prorrogação do auxílio para o Bolsa Família

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Calendário de depósito do auxílio para o público geral

Mês de nascimento 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro Fevereiro 21 de agosto 22 de setembro 21 de outubro Março 21 de agosto 23 de setembro 22 de outubro Abril 22 de agosto 24 de setembro 23 de outubro Maio 24 de agosto 25 de setembro 23 de outubro Junho 25 de agosto 26 de setembro 26 de outubro Julho 26 de agosto 28 de setembro 27 de outubro Agosto 27 de agosto 29 de setembro 28 de outubro Setembro 28 de agosto 20 de setembro 29 de outubro Outubro 28 de agosto 01 de setembro 30 de outubro Novembro 29 de agosto 02 de outubro 30 de outubro Dezembro 31 de agosto 03 de outubro 31 de outubro

Veja também: Auxílio Emergencial: veja data do início dos saques da prorrogação