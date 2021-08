Auxílio Emergencial: Prorrogação é liberada para público geral

Novo grupo de beneficiários já pode ter acesso a quinta parcela do auxílio emergencial. A prorrogação do coronavoucher foi iniciada na última quarta-feira (18) com pagamentos para o grupo do Bolsa Família. Hoje, começam a receber os beneficiários do público geral.

A distribuição para os dois grupos ocorre de maneira diferente. Enquanto o calendário para os segurados do Bolsa Família segue a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS), os demais contemplados recebem o benefício conforme o mês de seu nascimento.

Além disso, os cidadãos inscritos no programa social de transferência de renda são autorizados a sacar o valor do auxílio no mesmo dia em que é creditado. Já os atendidos do público geral, só podem resgatar o benefício após todos os depósitos serem efetuados, em um prazo de 20 a 30 dias.

Antecipação pelo PIX

Todavia, aqueles que precisam do dinheiro instantaneamente, pode optar por antecipar o saque através do PIX. Para isso, o cidadão precisa ter uma conta em outra instituição financeira para receber o valor.

Basta acessar o Caixa Tem e selecionar a opção “PIX”. Na sequência, informe a chave para a transferência em outro banco e informe o valor desejado. Por fim, confirme a transação e aguarde o comprovante de envio.

Autorização para saque

Quem espera para sacar o benefício conforme o calendário de autorização, tem a opção de realizar o procedimento em uma das agências da Caixa Econômica ou nas unidades Lotéricas. Nesses estabelecimentos basta apresentar um documento oficial com foto.

Em contrapartida, aqueles que preferem sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da Caixa, deve buscar o código de saque no aplicativo Caixa Tem. Para isso, na página inicial da plataforma selecione a aba “saques do auxílio emergencial”, gere um código e o informe no terminal para o resgate.

Calendário de depósitos da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Depósitos Janeiro 20 de agosto Fevereiro 21 de agosto Março 21 de agosto Abril 22 de agosto Maio 24 de agosto Junho 25 de agosto Julho 26 de agosto Agosto 27 de agosto Setembro 28 de agosto Outubro 28 de agosto Novembro 29 de agosto Dezembro 31 de agosto

Calendário de saques da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

Prazo para movimentar o benefício

Todos os beneficiários devem movimentar o valor do auxílio emergencial em até 90 dias. Caso não haja movimentação após esse período, o recebimento do benefício pode ser suspendido.

Valores do auxílio emergencial

Em 2020, o Governo Federal está concedendo benefícios variados conforme a composição familiar. Desta forma:

R$ 150 para famílias com apenas uma pessoa;

R$ 250 para famílias com mais de uma pessoa;

R$ 375 para famílias com mães solteiras.

