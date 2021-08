Auxílio Emergencial: Saiba como receber as mensagens no WhatsApp

O Governo Federal anunciou que vai divulgar as novas datas de pagamentos do auxílio emergencial através de mensagens no WhatsApp. Para isso, o Ministério da Cidadania está trabalhando para criar uma conta oficial em nome da Caixa Econômica Federal na plataforma de mensagens.

Devido ao novo meio de comunicação, a partir de agosto os beneficiários do programa serão notificados sobre o calendário da prorrogação. A medida pretende diminuir o fluxo de informações equivocadas do auxílio emergencial.

Como cadastrar o número de telefone no auxílio?

Os informes serão passados para os contemplados pela Caixa Econômica através do WhatsApp. Desta forma, a instituição utilizará os números de telefone registrados no Caixa Tem para enviar os avisos.

Neste sentido, os beneficiários podem verificar no aplicativo da conta poupança social digital se o número cadastrado no início dos pagamentos em 2020, é o mesmo utilizados por eles atualmente.

Desse modo, as mensagens serão enviadas corretamente aos contemplados. Segundo a Caixa, os cidadãos receberão uma solicitação para aceitar as notificações encaminhadas, caso não queira, os envios serão interrompidos.

“A parceria com o WhatsApp vai melhorar o fluxo de informação para os beneficiários do Auxílio Emergencial e demais programas sociais do governo federal”, disse o presidente do banco Pedro Guimarães.

Como atualizar o número de telefone

Os contemplados que estão com o número de telefone desatualizado, precisam realizar a correção de maneira presencial em uma das agências da Caixa. Neste caso, o cidadão precisa comparecer em alguma unidade portando um documento oficial com foto.

Na ocasião, solicite uma senha referente ao auxílio emergencial, e quando for atendido informe o interesse em atualizar o cadastro no aplicativo Caixa Tem. Basta repassar o novo número de telefone e apresentar os seus documentos pessoais.

Por fim, aguarde a confirmação da operação e verifique ainda com o atendente a atualização na plataforma. Para mais informações, acesse o site de segurança da Caixa ou contate a instituição por meio do telefone 0800-726-0101.

