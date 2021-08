Auxílio emergencial: SAIU o calendário da 5ª parcela

O calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial já foi definido para aquelas pessoas que antes recebiam o Bolsa Família. Isso aconteceu porque este grupo recebe os valores no mesmo dia que deviam receber o Bolsa Família. Já os autônomos e desempregados devem esperar um novo anúncio do governo.

A perspectiva é que todos os pagamentos aconteçam ainda em agosto para os dois grupos.

Outra vantagem, além da liberação do calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial, está no fato que os beneficiários do Bolsa Família podem sacar os valores assim que são liberados.

Desempregados e autônomos, por outro lado, devem esperar o calendário oficial da liberação de saque. Que pode demorar cerca de um mês. Uma maneira pode burlar este calendário, confira aqui.

Calendário 5ª parcela do auxílio – Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 18 de julho NIS de final 2 19 de julho NIS de final 3 20 de julho NIS de final 4 23 de julho NIS de final 5 24 de julho NIS de final 6 25 de julho NIS de final 7 26 de julho NIS de final 8 27 de julho NIS de final 9 30 de julho NIS de final 0 31 de julho

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor, datas para saque do auxílio emergencial e número de parcelas adequadas o governo já está finalizando o calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial.

Você Pode Gostar Também:

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja:

Pessoa que mora sozinha: recebe R$ 150;

Famílias com mais de uma pessoa e não dirigidas por uma mulher: recebem R$ 175;

Famílias com mães “chefes de família”: recebem R$ 375;

Prorrogação do auxílio emergencial

O governo deve pagar pelo menos mais três parcelas do auxílio emergencial.

Além de entrar no calendário de pagamento a 5ª parcela do auxílio emergencial, os beneficiários podem contar ainda com a 6ª e 7ª.

Se o mesmo padrão for mantido, o calendário deve seguir com liberações de valores até setembro e saques até outubro.

A iniciativa pretende manter o auxílio até que pelo menos que toda a população adulta tenha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Depois disso, já em outubro, a ideia de que o Bolsa Família seja totalmente reformulado: trocando de nome, aumentando o valor e número de beneficiários.

Ainda não definições ou aprovações no Congresso quanto a isso, mas uma atitude da Justiça pode adiar o programa entenda aqui.