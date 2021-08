Auxílio Emergencial terá 5ª parcela em 20 de agosto

Periodicamente o Governo Federal disponibiliza todas a informações referentes ao pagamento de uma nova parcela do Auxílio Emergencial. Contudo, atualmente os beneficiários vinham se preocupando com a demora na apresentação de um calendário oficial das parcelas prorrogadas. Isto é, as três parcelas adicionais que o Governo Federal acrescentou em julho.

Nesse sentido, o Ministério da Cidadania divulgou o calendário da quinta parcela ontem, dia 13 de agosto. Portanto, o órgão informou que o pagamento da quinta parcela do Auxílio Emergencial deverá se iniciar na próxima semana para aqueles que não participam do Programa Bolsa Família.

Em relação aos participantes do Bolsa Família que também recebem o benefício, as datas do recebimento já estão certas. Isto acontece porque este grupo público possui calendário de pagamento diferente dos demais. Assim, é possível saber que sempre receberão nos dez últimos dias úteis do mês, de acordo com o final de seu NIS (Número de Identificação Social).

Previsão de início dos depósitos é anunciada

De acordo com informações da equipe econômica, o processo de depósito dos valores na Conta Poupança Social Digital deve acontecer no próximo dia 20. Em seguida, a liberação do saque em dinheiro acontecerá a partir do dia 1º de setembro.

“Nas quatro primeiras parcelas, tínhamos um tempo hábil muito curto, mas, mesmo assim, com o empenho de todos, conseguimos fazer a antecipação. Já no caso atual, conseguimos prazo maior de planejamento. Não haverá necessidade de antecipação porque o calendário já está bem consolidado”, indica o ministro da Cidadania, João Roma.

Isto é, o ministro explica que não haverá antecipação das datas, visto que elas já foram organizadas de maneira mais adiantada.

Dessa maneira, estima-se que, aproximadamente, 39 milhões de cidadãos tenham acesso ao benefício.

Sexta e sétima parcela

A quinta parcela do benefício é a próxima a acontecer, contudo, as duas últimas, de setembro e outubro também já possuem data certa.

Portanto, a sexta parcela estará disponível a partir do dia 21 de setembro para depósito, e em 4 de outubro para saques. Já se tratando da sétima parcela, a previsão é que a última rodada seja depositada a partir do dia 20 de outubro, estando disponível para saque em dinheiro em 1º de novembro.

Os valores pagos pelo Governo Federal permanecerão os mesmo já adotados nas quatro últimas parcelas do Auxílio Emergencial. Isto é, com a extensão das parcelas, os participantes irão participar de três novas rodadas de pagamento com valores que variam entre R$ 375, R$ 250 e R$ 150.

Saque em dinheiro e transferência de valores da 4ª parcela do Auxílio Emergencial

Para além dos depósitos, aqueles que se interessam no saque do dinheiro vivo em mãos, a possibilidade ainda está em curso para a quantia da quarta parcela. Assim, a Caixa Econômica liberou nesta sexta-feira, 13 de agosto, o saque e transferência dos valores da quarta parcela do Auxílio Emergencial.

No presente dia, então, os beneficiários a receber são os que não participam do Programa Bolsa Família e nasceram no mês de agosto. Anteriormente, este grupo recebeu o depósito na Conta Poupança Social Digital no dia 26 de julho.

Desse modo, o pagamento da quarta parcela do benefício se encerrou no último dia 30 de julho, tanto para os trabalhadores inscritos pelo CadÚnico ou aplicativo e também para os inscritos no Bolsa Família.

Então, após forte pressão popular e de alguns parlamentares, o Auxílio Emergencial teve prorrogação por mais três meses. Assim, as três parcelas estendidas serão pagas em agosto, setembro e outubro.

Com isso, o benefício tem seu encerramento previsto para o mês de outubro, quando parte dos seus recursos se direcionará para o Auxílio Brasil. Isto é, novo programa social que irá substituir o Bolsa Família e que se iniciará em novembro.

Confira que poderá sacar a quantia a partir desta sexta-feira

Recebem nesta sexta-feira, trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família e que nasceram em setembro. Contudo, a Caixa Econômica reitera que os valores ainda podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem e em todas casas lotéricas do país.

A possibilidade de saque em dinheiro continuará na próxima semana da seguinte maneira:

16 de agosto, segunda-feira: para beneficiários que nasceram em outubro.

17 de agosto, terça-feira: aos que nasceram em novembro.

18 de agosto, quarta-feira: por fim, aos aniversariantes de dezembro.

Como efetuar o saque

Primeiramente, para efetuar o saque dos valores, é necessário que o beneficiário realize o login no aplicativo Caixa Tem. Em seguida, o usuário deverá selecionar a opção “saque sem cartão” e depois “gerar código de saque”.

Logo após este passo, o interessado deverá inserir sua senha para ter acesso a um código que ficará disponível na tela de seu aparelho celular. Além disso, é importante frisar que o código possui validade de 60 minutos.

Assim, a sequência será utilizada para a realização do saque em dinheiro nas agências da instituição bancária, casas lotéricas ou correspondentes credenciados Caixa Aqui.

As agência físicas da Caixa Econômica funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Nesse sentido, o banco garante que todos os cidadãos que se direcionarem ao local serão prontamente atendidos e que não há a necessidade de madrugar nas filas.

Além do saque e transferências, os participantes do Auxílio Emergencial podem utilizar o recurso financeiro disponibilizado para efetuar diversas operações. Dentre elas estão, por exemplo, o pagamento de compras e boletos e a compra de produtos por meio do cartão de débito virtual. Todos estes serviços podem ser acessados no aplicativo oficial Caixa Tem.

Calendário da quinta parcela

O início do pagamento será no dia 18 de agosto para o beneficiários do Bolsa Família. Assim, o procedimento seguirá o mesmo formato, variando de acordo o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). Além disso, para os demais participantes, os depósitos se iniciam no dia 20 de agosto.



Segue o calendário de depósitos da quinta parcela do Auxílio Emergencial:

18 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 1.

19 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 2.

20 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 3 e aqueles do público geral que nasceram em janeiro.

21 de agosto: beneficiários do público geral que nasceram em fevereiro e março.

22 de agosto: beneficiários do público geral que nasceram em abril.

23 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 4.

24 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 5 e aqueles do público geral que nasceram em maio.

25 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 6 e aqueles do público geral que nasceram em junho.

26 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 7 e aqueles do público geral que nasceram em julho.

27 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 8 e aqueles do público geral que nasceram em agosto.

28 de agosto: beneficiários do público geral que nasceram em setembro e outubro.

29 de agosto: beneficiários do público geral que nasceram em novembro.

30 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 9.

31 de agosto: beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 0 e aqueles do público geral que nasceram em dezembro.