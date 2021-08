Auxílio Emergencial: Veja quando será liberado o calendário via Whatsapp

O benefício será liberado até o mês de outubro e as datas de pagamentos serão enviadas por meio de mensagens no WhatsApp.

Após confirmar a prorrogação do auxílio emergencial 2021, o Governo Federal anunciou novo meio de repasse de informação sobre o projeto. O benefício será liberado até o mês de outubro e as datas de pagamentos serão enviadas por meio de mensagens no WhatsApp.

Conforme o cronograma, a distribuição da quinta parcela do coronavoucher será iniciada no dia 18 de agosto para os segurados do Bolsa Família. Para este grupo, os calendários das novas parcelas já foram divulgados, uma vez que são os mesmos utilizados no programa social.

Calendário da prorrogação do auxílio emergencial para inscritos do Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Envio dos calendários por WhatsApp

Você Pode Gostar Também:

Os beneficiários do auxílio emergencial que recebem por inscrição em plataformas digitais e Cadúnico, precisam ficar atentos. Isso porque, segundo o Ministério da Cidadania os novos calendários serão enviados exclusivamente através do WhatsApp.

A Caixa Econômica Federal em parceria com o Governo está criando uma conta oficial na plataforma de mensagens instantâneas para enviar todos os informes do programa. Para isso, a instituição vai utilizar os números informados nos cadastros do Caixa Tem.

Logo, se o cidadão estiver com o número de celular desatualizado no aplicativo terá que comparecer a uma das agências da Caixa e informar o novo número. Contudo, ainda não há previsão do envio das primeiras mensagens, mas a expectativa é que ocorra a partir do dia 15 de agosto.

Veja também: Auxílio Brasil: Governo Federal entrega projeto para Congresso Nacional