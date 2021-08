Avaí 1 x 2 Coritiba – De virada, Coxa vence fora e dispara na liderança da Série B

Florianópolis, SC, 20 (AFI) – Assim como aconteceu na estreia, o Coritiba voltou a vencer o Avaí na noite desta sexta-feira, desta vez de virada, por 2 a 1, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 20ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro da Série B. No primeiro turno o Coritiba havia vencido por 2 a 0.

Com o resultado, o Coritiba se mantém na liderança, agora com 39 pontos ganhos. Abriu cinco pontos de vantagem para o Goiás, vice-líder que ainda jogará no domingo, contra o Sampaio Corrêa, em Goiânia (GO). Fato é que os paranaenses se garantiram por pelo menos mais uma rodada no topo da tabela.

Já o Avaí não conseguiu emplacar a terceira vitória consecutiva no campeonato e muito menos se aproximar do próprio Coritiba. Os catarinenses estacionaram nos 33 pontos e aparecem em terceiro lugar – pode perder posições com a sequência da rodada.

EQUILÍBRIO E GOLS

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com os dois times apostando em marcações fortes. Em casa, o Avaí teve um pouco mais de iniciativa e quase abriu o placar aos 13 minutos, quando Edílson cobrou falta e Getúlio, sem marcação, cabeceou por cima gol, num lance inacreditável.

Tanto Avaí quanto Coritiba apostaram na posse de bola para encontrar espaços e foi assim que saiu o primeiro gol. Aos 31, João Lucas encarou a marcação pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Getúlio completar paras as redes, abrindo o placar para os catarinenses.

Só que a resposta do Coritiba foi imediata. Logo no minuto seguinte, Val recebeu pelo lado direito e cruzou na área. Igor Paixão subiu mais que a marcação e testou para o gol. A bola ainda bateu no goleiro Glédson antes de parar no fundo das redes.

Avaí e Coritiba fizeram confronto bastante equilibrado na noite desta sexta-feira

VIRADA DO LÍDER COXA

No segundo tempo, o líder Coritiba se impôs fora de casa e criou as melhores oportunidades. Logo aos oito, Val cobrou falta com categoria e acertou a trave esquerda de Glédson.

E aos 22 veio a virada do time paranaense. Waguininho cruzou na área e Igor Paixão cabeceou no travessão. No rebote, Léo Gamalho apareceu livre para completar para as redes, marcando seu décimo gol no campeonato – atrás apenas de Edu, do Brusque, com 11.

Atrás no placar, o Avaí pressionou o Coritiba pelo empate, mas teve imensa dificuldade para passar pela forte marcação. Melhor para os visitantes, que estrearam com o pé direito no returno da Série B.

PRÓXIMOS JOGOS

O Avaí volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Vila Nova, às 16 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Já o Coritiba jogará apenas na sexta-feira, quando receberá o Botafogo-RJ, às 21h30, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).