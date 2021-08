Avaí x Coritiba – Liderança, acesso, quer mais?

Florianópolis – Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba faz outro duelo direto pelo acesso. Desta vez, é contra o Avaí, em jogo marcado para esta sexta-feira, às 19h, pela 20ª rodada. Assim como o time paraense, o catarinense aparece dentro do G-4.

O Coritiba vem de vitória por 2 a 0 para cima da Ponte Preta, resultado que o colocou na liderança isolada, com 36 pontos. O Avaí, por outro lado, bateu o Sampaio Corrêa, também por 2 a 0, e tem 33. É bom destacar que a partida será a primeira com VAR na Série B do Campeonato Brasileiro.

COMO VEM O LEÃO?

Sem problema por suspensão, Claudinei Oliveira poderá colocar em campo equipe bem semelhante com a da rodada passada. A única mudança deve acontecer na defesa. Recuperado de lesão, Fagner Alemão deve recuperar a titularidade, podendo entrar na vaga de Rafael Pereira ou Betão.

O treinador ainda tem duas dúvidas. Valdivia vem sendo opção no banco de reservas, mas é cotado para iniciar o duelo, mesma situação de Vinícius Leite, mas a decisão vai ocorrer apenas minutos antes da bola rolar.

Avaí e Coritiba duelam nesta sexta-feira

Apesar de estar disputando o acesso, o Avaí luta para evitar uma situação ruim nos bastidores. Os salários estão atrasados, o que gerou um protesto de silêncio de jogadores e comissão técnica.

OLHO NO LÍDER!

Antes do embarque, o treinador Gustavo Morínigo esteve com o elenco realizando atividades em campo no CT da Graciosa, e definiu os atletas que seguiram viagem para Santa Catarina. Para esta partida, Morínigo tem todo o elenco à disposição, e convocou 24 atletas para compor a delegação

O treinador só não poderá contar com o meia Edson Carioca e o atacante William Alves, que já não vinham atuando. Eles estão no Departamento Médico tratando suas respectivas lesões. Por outro lado, Natanael foi absolvido pelo STJD pela expulsão contra o CRB e está liberado.

“O torneio não acabou. Começa uma segunda parte muito mais complicada, mais difícil, com times que já se reforçaram, com times que têm uma bagagem importante pelo primeiro turno e com um jogo já jogado contra o rival. Assim, obrigatoriamente, temos que crescer, seguir melhorando e, claro, seguir ganhando”, disse o comandante.