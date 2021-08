Avaí x Coritiba será o jogo responsável pela estreia do VAR na Série B

Florianópolis, SC, 18 (AFI) – A partida entre Avaí e Coritiba nesta sexta-feira no estádio da Ressacada, será a primeira partida do segundo turno do Campeonato Brasileiro Série B. E com isso terá o uso do VAR, primeira vez que a segunda divisão terá o auxilio da tecnologia.

O VAR vem sendo utilizado na Série A e Copa do Brasil desde 2019, e diversos clubes de divisões inferiores pediraram para a CBF implementar a tecnologia em suas divisões e diminuir os erros de arbitragem. E a partir desta sexta-feira todos os jogos da Série B terão o auxilio do arbitro de vídeo.

VAR fará sua estreia na Série B nesta sexta-feira. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

TENTOU ANTECIPAÇÃO

O presidente do Avaí Francisco Battistotti, tentou aprovar a utilização do VAR ainda no primeiro turno da competição, mas a CBF negou o pedido e afirmou que apenas no segundo turno o arbitro de vídeo seria autorizado como já havia comunicado em julho, quando anunciou que as Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro contarão com a utilização do árbitro de vídeo ainda nesta temporada. Com os custos totalmente arcados pela CBF, a Série B utilizará a ferramenta em todas as 190 partidas do segundo turno. Já nas Séries C e D a implementação da tecnologia abrangerá as fases finais das duas competições, totalizando 26 e 14 jogos, respectivamente.

A decisão da entidade foi referendada pelos clubes em Conselho Técnico para aquelas séries onde há esta previsão. “Estamos tirando do papel uma reivindicação que os clubes disputantes dessas séries faziam há tempos. É mais um aperfeiçoamento muito importante da CBF às competições nacionais. Isso trará mais justiça ao jogo e mais segurança aos árbitros. As Séries B, C e D mobilizam torcedores, comunidades, cidades e mereciam muito este investimento”, afirmou, na época, o presidente da CBF, Antônio Carlos Nunes.

VALENDO LIDERANÇA

Além da estreia do VAR na competição, o jogo desta sexta-feira também valera a liderança da Série B. Já que o Leão da Ilha é o vice-líder com 33 pontos apenas três do Coxa. O jogo será às 19h em Florianópolis.