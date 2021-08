Avaí x Náutico – Quem diria que a vaga no G4 estaria ameaçada!

Florianópolis, SC, 13 (AFI) – Antes apontado como favorito ao título do Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico está com a vaga no G4 ameaçada e vai buscar a reação no confronto direto contra o Avaí, às 19 horas, na Ressacada, pela penúltima rodada.

Sem pontuar nas últimas três partidas, o Náutico estacionou nos 30 pontos e corre risco de terminar a rodada fora do G4 pela primeira vez. No meio da tabela, o Avaí tem apenas três pontos a menos e busca a reabilitação depois de três jogos sem vitória.

BOAS NOTÍCIAS NO LEÃO

Desfalque no banco de reservas neste sábado por estar suspenso, o técnico Claudinei Oliveira pode ganhar até quatro opções para escalar o Avaí.

O volante Bruno Silva tem retorno garantido após cumprir suspensão automática na derrota para o Guarani, por 1 a 0. Além dele, o zagueiro Alemão, o também volante Marcos Serrato e o atacante Renato estão recuperados de contusão.

A notícia ruim, além da ausência de Claudinei Oliveira – o auxiliar Luciano Gusso vai comandar o time -, é o desfalque do atacante Rômulo, que se contundiu com poucos minutos em campo contra o Guarani e vai ficar afastado por três semanas.

PROBLEMAS NO TIMBU

Não bastasse a fase ruim, o técnico Hélio dos Anjos ganhou alguns problemas novos para escalar o Náutico em relação ao time que foi até São Luis-MA na última quarta-feira e perdeu para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0.

O zagueiro Camutanga foi expulso e o volante Rhaldney recebeu o terceiro cartão amarelo. Além disso, o também zagueiro Carlão pegou dois jogos de suspensão pela expulsão diante do Confiança e continua de fora.

Na defesa, o escolhido de Hélio dos Anjos deve ser Rafael Ribeiro, que ainda não atuou desde que voltou de empréstimo do Fluminense. No meio de campo, o volante Djavan aparece como principal opção.