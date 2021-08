Com mais de 265 mil clientes e US$ 850 milhões sob custódia, a corretora americana Avenue Securities tem expandido sua atuação no Brasil. Com sede em Miami e escritório em São Paulo, a empresa anunciou nesta terça-feira (3) que recebeu um aporte de 150 milhões de reais liderado pelo SoftBank e participação do fundo Igah Ventures, para ampliar sua operação brasileira.

Como parte desse crescimento, a Avenue Securities oferece novas vagas de emprego em todo o país, sendo boa parte das oportunidades destinada a profissionais de tecnologia, nas funções de devOps, desenvolvedor back end e engenheiro de qualidade.

Há, ainda, chances para analista de investimentos e relacionamento, especialista em compliance, advogado, analista de ações, analista de integração, entre outras funções e áreas do conhecimento.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas há oportunidades para pessoas com todos os níveis de experiência e escolaridade. Aliás, algumas das vagas contam com salários que podem chegar a R$ 25 mil.

Os contratados poderão ser alocados para atuação presencial ou remota, a depender da posição ocupada.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa deverão acessar a página https://jobs.kenoby.com/avenue para cadastrar o currículo e participar do processo de seleção.

Não há uma data limite para o término das inscrições, o que significa que as vagas ficarão abertas até o preenchimento completo.

