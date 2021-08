Babu Santana se hospeda em spa para perder peso

O ator e ex-bbb Babu Santana está focado na perda de peso. Na última sexta-feira (13), ele e a namorada, Lívia Maria Nascimento, se hospedaram em um spa em Petrópolis focado no emagrecimento e localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal Extra, o local conta com diárias de até R$ 1600. O casal passará 12 dias no spa que, além de atividades físicas tradicionais, conta também com uma estrutura ampla de arvorismo, tirolesa, academia, piscina e bosque.