Bahia anuncia técnico argentino para o lugar de Dado Cavalcanti

Salvador, BA, 18 (AFI) – O Bahia agiu rápido e anunciou na noite desta quinta-feira seu novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele é Diego Dabove, argentino de pouca experiência e que substituirá Dado Cavalcanti, demitido de forma injusta pela diretoria baiana.

Dabove estava desempregado desde maio, quando foi demitido pelo San Lorenzo-ARG. O treinador acabou sendo desligado na ocasião numa campanha de sete vitórias, seis empates e sete derrotas. O suficiente para a diretoria optar pela rescisão e buscar um novo comandante no mercado.

Com apenas 48 anos, o novo treinador do Bahia teve a experiência profissional no Godoy Cruz-ARG, quando foi vice-campeão Argentino em 2019. Consequentemente levou o time à inédita disputa da Copa Libertadores. Em 2020 foi contratado pelo Argentinos Juniors-ARG, também levou o time ao torneio Continental.

“Buscamos um técnico em ascensão, moderno, de uma escola nova e com reconhecido trabalho de aproveitamento de jovens jogadores”, disse o presidente Guilherme Bellintani aos sócios-torcedores que receberam a informação do acerto numa plataforma digital do clube.

Dabove deve desembarcar em Salvador até sexta-feira. Enquanto isso o português Bruno Lopes, do time Sub-23, comandará os treinamentos do time profissional.

O Bahia é o 13º colocado no Brasileirão com 18 pontos ganhos. O Tricolor voltará a campo no sábado para enfrentar o Grêmio, às 19 horas, em Porto Alegre.