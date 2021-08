Bahia confirma rumor e oficializa volante vindo do futebol europeu

Salvador, BA, 24 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na manhã desta terça-feira (24), o Bahia confirmou o rumor e no começo desta tarde anunciou a chegada do volante Luizão, de 23 anos, como reforço para a sequência do Brasileirão. Ele chega por empréstimo do Vorskla, da Ucrânia até o final da temporada 2022.

“O Esporte Clube Bahia informa que o meio-campista Luizão é o novo reforço tricolor. Revelado pelo São Paulo, o atleta de 23 anos chega por empréstimo do futebol ucraniano até o fim de 2022”, postou o clube nas redes sociais no começo da tarde desta terça-feira (24).

Revelado nas categorias de base do São Paulo, onde não chegou a ter chances no profissional, ele foi comprado pelo Porto em 2017. Mas, no clube português também não jogou no time principal e ficou todo esse tempo na equipe B. Depois disso, nas últimas três temporadas, ou seja, desde 2018, defende o Vorskla, onde fez 36 partidas e marcou um gol.

Vindo de seis jogos sem vitória, o Bahia aparece na 15ª posição na tabela com 18 pontos somados e volta a campo na próxima segunda-feira (30) quando encara o Fluminense no Estádio do Maracanã, às 19h. A expectativa é que Luizão já seja relacionado para o duelo.