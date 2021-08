Bahia entra em acordo e vai pagar quase R$ 800 mil para ex-Cruzeiro

Salvador, BA, 11 (AFI) – Depois de ser acionado na Justiça por falta de pagamento dos direitos de imagem, 13º e férias, o Bahia chegou a um acordo com o atacante Élber.

O Tricolor vai pagar R$ 770 mil em dez parcelas ao jogador, que deixou o clube no ano passado depois de receber uma proposta do Yokohama Marinos, do Japão.

Élber, de 29 anos, foi revelado no Cruzeiro e passou por Coritiba e Sport antes de chegar ao Bahia em 2018. Nas três temporadas que ficou no clube, o atacante disputou 152 partidas e marcou 18 gols.

O TIME!

Dentro de campo, o técnico Dado Cavalcanti iniciou o treinamento visando o jogo do próximo domingo, contra o Atlético-GO, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O técnico Dado Cavalcanti não vai ter o atacante Rossi, que recebeu o terceiro amarelo. Por outro lado, o zagueiro Ligger e o volante Jonas se recuperaram de contusão, enquanto o também volante Patrick de Lucca volta após cumprir suspensão.

Sem ganhar há cinco jogos no Brasileirão, o Bahia está no meio da tabela de classificação, com 18 pontos.