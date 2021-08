Bahia recebe 249 mil doses de vacinas contra a covid-19 nesta quarta (4)

Nesta quarta-feira (4), a Bahia recebe mais lotes de vacina contra a Covid-19. São 249 mil doses, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Dessas, são 86.600 doses da Coronavac, que estavam previstas para chegar à capital baiana às 9h35. E as 162.630 doses da Pfizer desembarcam às 16h50.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado no fim da tarde de terça-feira, 3, a Bahia segue com 6.415.948 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose, dos quais 2.625.341 receberam também a segunda aplicação. O estado vacinou, até às 17h da terça, 60,1% da população baiana com 18 anos ou mais.