Baiano Edoux lança single ‘Afeminada’

O cantor baiano Edoux lança na sexta-feira (13)o single ‘Afeminada’ nas principais plataformas de streaming (Spotify, Deezer, iTunes, YouTube Music e Amazon Music). A canção representa uma experiência musical forte, com raízes no groove baiano e a fusão rítmica do pop, pagode e arrocha.

Com vocais sensuais e diretos, a música e o videoclipe ‘Afeminada’ transportam o público para o universo do cabaré e da conga, sem deixar passar a mensagem de aceitação e valorização de si próprio. “É com a música que eu emano força e orgulho de existirmos”, frisa.

“A minha compreensão de quem sou é tudo isso que ‘Afeminada’ traz, e mais um universo de possibilidades. Esse primeiro trabalho é um processo de reconhecimento de minhas raízes e história de vida”, relata o artista.