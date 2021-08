Banco Carrefour lança nova conta digital com crédito acessível

Nesta última quarta-feira (11), o Banco Carrefour anunciou que passa a oferecer uma nova modalidade de conta digital. A modalidade nova oferecida pelo Carrefour possui disponibilidade de crédito para compras mensais em mercados, para combustível e medicamentos.

Nesse sentido, o novo formato de conta digital já chegou em todas as lojas do Carrefour no Brasil. A nova modalidade chega com foco em criar uma “alternativa de acesso ao crédito e inclusão financeira para clientes que não podem utilizar outro tipo de produto financeiro, como cartões”, afirmou o Carrefour em comunicado.

O “fintail”, termo que junta as palavras “fintech” com “retail”, agora também funciona como banco digital. O banco digital proporciona aos clientes um crédito rotativo que gira em torno de R$ 300 e R$ 600. Deste modo, o cliente pode realizar o pagamento do valor no final do mês e o crédito é liberado automaticamente para o período seguinte.

Portanto, trata-se de uma nova modalidade de conta digital oferecida pelo Banco Carrefour. Nela, o crédito do cliente pode ser utilizado através de QR Codes dentro das unidades da rede, como os supermercados, postos de combustível e drogarias.

Carrefour proporciona crédito acessível aos clientes

“A nossa carteira digital surgiu do entendimento de que há uma parcela da população que ainda está à margem e sem acesso ao crédito. Por isso, resolvemos inverter a lógica do mercado, oferecendo um modelo de conta digital cuja proposta de valor privilegia o cash out ao invés do cash in”, afirmou o CEO do Banco Carrefour, em comunicado à imprensa. “Dessa forma, conseguimos ofertar um instrumento de crédito de entrada para consumidores que não podem utilizar outro tipo de produto financeiro”.

Nesse contexto, o Carrefour vem operando como um banco múltiplo desde 2020, quando obteve a autorização do Banco Central (BC). Deste modo, a instituição vem investindo na estruturação de novos produtos e iniciativas que apoiam todo o Grupo Carrefour Brasil, do ponto de vista financeiro, desde o varejo, até plataformas e-commerce.

“Queremos manter o foco em entregar soluções que colaborem com a inclusão financeira e digital do cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, e que estejam presentes em todas as etapas da sua jornada como consumidor”, concluiu Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour. Sendo que desta iniciativa, surgiu a nova conta digital oferecida.

O que é uma conta digital

Basicamente uma conta digital é um tipo de fala que permite a pessoa administrar seu dinheiro 100% pela internet, seja utilizando aplicativo ou site. Sendo assim, esse tipo de conta é uma opção mais simples e menos burocrática do que as contas de instituições tradicionais. Mas que permite realizar os mesmos serviços de uma conta comum.

Deste modo, uma conta digital é igual a uma conta corrente comum, porém, com menos “dor de cabeça” ao cliente. Da abertura da conta até o atendimento no dia a dia, quase tudo é online. Isso agiliza muito a vida dos clientes que não querem ou não podem perder tempo indo até uma agência bancária. Isso justifica o sucesso das contas digitais atualmente, que só aumentam o número de clientes