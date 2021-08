Banco Central cria curso de educação financeira para estudantes de escolas públicas

Uma iniciativa do Banco Central promove a educação financeira de milhares de estudantes de escolas públicas por meio de programa intitulado Aprender Valor. O programa, cuja versão piloto teve início em 2020, pretende contemplar cerca de 5 milhões de alunos até 2022.

De acordo com o programa, o curso de educação financeira é baseado em três pilares temáticos. São eles: planejar, poupar e gerenciar.

O 1º pilar temático diz respeito ao planejamento do orçamento, ou seja, ao controle do uso dos recursos. Já o 2º pilar trata sobre a economia, de modo que ensina ao aluno sobre os tipos de poupança (ativa ou passiva). Por fim, o 3º tema aborda os diferentes os tipos de financiamento e empréstimos. Por meio deste último pilar, os alunos aprendem a lidar com o crédito, por exemplo.

Implementado inicialmente no Distrito Federal e em outros cinco estados – Pará, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná –, o projeto-piloto contemplava 429 escolas. Posteriormente, o Aprender Valor passou a ser usado em 10,4 mil unidades escolares. Desse modo, a iniciativa já alcança 308 mil alunos.

Programa visa alcançar 5 milhões de alunos em 2022

De acordo com o diretor de Relacionamento Institucional do BC, Maurício Moura, há uma expectativa de que aumente o número de adesões ao programa em 2022. O objetivo da segunda fase, cujo início é previsto para o próximo ano, é alcançar 5 milhões de alunos.

O público-alvo são os alunos das redes públicas de ensino. No entanto, o projeto ambiciona evolver ao máximo os professores, alcançando mais de 1 milhão de docentes. Segundo Moura, “muitas vezes, os professores não têm educação financeira nem para gerir seu próprio recurso e têm pouco tempo para desenvolver programas de educação financeira”. Nesse sentido, o projeto fornece a eles um curso de finanças pessoais.

O Aprender Valor conta com uma plataforma eletrônica para que docentes, coordenadores e diretores registrem as escolas, alcançando alunos de todo o país. No site, é possível conferir o passo a passo de como aderir ao programa e diversas outras informações.

