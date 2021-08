Banco digital para menores de idade: quais instituições prestam esse tipo de serviço?

Gerir o dinheiro e entender como isso funciona é algo necessário, que precisa ser ensinado tão cedo quanto possível para os jovens. Assim, evita-se que os jovens cresçam sem a consciência financeira. Portanto, na era da digitalização dos serviços bancários, um questionamento comum é descobrir qual é o banco digital para menores de idade que oferece bons produtos e serviços financeiros. O Notícias Concursos, nesta sexta-feira (06) vai listar as melhores opções disponíveis no mercado.

Qual é o banco digital para menores de idade?

Nos últimos tempos, o “boom” das fintechs que oferecem produtos financeiros despertou o interesse dos jovens pelos serviços bancários. Portanto, um dos questionamentos que eles mais veem fazendo é: qual banco digital para menores de idade que tem o melhor custo-benefício?

Essa popularidade se deu, pois as fintechs possuem contas que são acessadas e geridas de maneira 100% online. Tem como obter todos os serviços oferecidos e fazer todas as operações usando somente o celular.

Pela capacidade de alcançar diariamente um enorme número de usuários de redes sociais, alguns bancos online criaram serviços para os menores de 18 anos. Veja abaixo.

Pessoas dessa nova geração são as mais presentes no mundo da tecnologia desde bebês, e não pensar em uma educação voltada para as finanças desde criança, é um deslize dos pais. A tradução do nome fintech é exatamente isso: finanças com a tecnologia.

Por isso, as seguintes instituições possibilitam a abertura de contas digitais a menores de 18 anos:

PicPay

Você Pode Gostar Também:

A instituição oferece todo um serviço de carteira digital através do um app que possui uso simples e desburocratizado. Tem como solicitar uma abertura de conta a partir dos 16 anos, e é exatamente a mesma que é oferecida às pessoas maiores de 18 anos.

Inter

Já o banco Inter fornece um serviço conhecido como “Conta Kids”, que tem a intenção de educar financeiramente os adolescentes e colocá-los no universo das finanças. A conta é aberta pelo responsável legal da pessoa menor de idade e oferece até a emissão de um cartão de débito no nome do menor de idade.

Next: Banco digital para menores de idade

Já o Bradesco possui uma conta online chamada “Next Joy”. Dessa forma, a instituição estimula a oferecer uma mesada previamente programada e depois fornece missões e prêmios pelo app.

Modal Mais

A organização chamada Modal Mais funciona como uma corretora online de investimentos, que também fornece a opção de conta digital. É preciso, no entanto, mandar uma solicitação de abertura da conta online, assinada pelos maiores de idade responsáveis.

Portanto, essas são as contas que possuem alguma forma de serviço pensada para pessoas jovens. Assim, lembrando que o banco digital para menores de idade é perfeito para a nova geração que está sempre conectada.