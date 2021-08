Banco do Brasil com cashback de até R$ 150 por cartão; Veja como participar!

Fazer pagamentos digitais já está virando uma rotina a uma quantidade cada vez maior de brasileiros, por conta da praticidade e de se livrar de longas filas. A ascensão desses recursos, como o PIX, fez com que muitos bancos tradicionais também passassem a oferecer soluções personalizadas. O Banco do Brasil anunciou que estará oferecendo cashback para os clientes que pagarem com Ourocard Visa na Apple Pay.

O Banco já estava oferecendo um retorno de 10% em compras para os clientes que utilizam a Apple desde junho, porém agora este benefício foi aumentado para 50% e será válido até o final do mês de agosto para os clientes do BB.

Campanha fez sucesso e Banco do Brasil resolve renovar

A campanha estava prevista para encerrar no último dia 31 de julho, oferecendo benefícios com limite de 10% ou R$ 25 por compra de cada participante. A partir de agora os valores foram alterados, passando a contar com um limite de R$ 150 em cashback por cartão, seja em lojas físicas, online ou mesmo em delivery.

Através de uma parceria feita com a Visa, o Banco do Brasil pretende ampliar o uso de tecnologias em suas transações, como o pagamento por aproximação para quem comprar algo na Apple Pay. A campanha foi um sucesso entre os usuários do Iphone e outros produtos da marca Apple.

O Banco do Brasil não apenas relançou a campanha, mas também está fazendo o possível para se tornar ainda mais atrativo aos clientes, que por sua vez, muitos tem aderido cada vez mais aos bancos digitais ao invés dos “bancões”. A promoção se torna um convite para que os clientes conheçam os atrativos da solução digital.

O que diz a Visa sobre a promoção?

A Visa informa que a promoção ainda será válida para os participantes da campanha anterior, além de que irá abranger as compras nacionais e também as que ocorrerem no exterior. Importante lembrar que cada cliente tem um limite de crédito diferente, mas ele pode ser usado integralmente com o Apple Pay.

Para quem está entrando agora na campanha, basta acessar o site da da Apple e realizar a sua inscrição na plataforma. A nova oferta vai até o dia 31 de agosto de 2021. Até o momento não foi anunciada nenhuma parceria entre o Banco do Brasil com o Google Pay.

As empresas lembraram que as transações feitas com a Apple Pay são seguras. Isso acontece de modo que a cada compra o sistema utiliza um número específico para o aparelho e cria um código específico. Dessa forma, os dados do cartão não ficam armazenados no dispositivo e nem nos servidores da Apple, muito menos sendo compartilhados com as lojas.

Para utilizar o Apple Pay, o cliente pode adicionar um cartão de crédito, débito ou pré-pago. Com o Apple Pay também é possível acessar outros recursos, como no IPad ou Apple Watch. Por conta de todas estas funcionalidades, grandes instituições como o Banco do Brasil resolveram divulgar a plataforma e oferecer benefícios aos seus clientes.