Banco do Brasil começa a vender imóveis a partir de R$14 mil pela internet

O Banco do Brasil em parceria com a Resale, está promovendo uma campanha com ofertas de imóveis a partir de R$ 14.274. As construções já são quitadas e podem ser vendidas diretamente ou através de leilões.

As vendas ocorrerão totalmente online, na plataforma “Seu Imóvel BB”, e os leilões serão realizados pelos leiloeiros oficiais da instituição. Nas compras à vista, os cidadãos terão 3% de desconto, já nas parcelas, poderão ser divididas em até 12 vezes sem juros.

“Imóveis vindos de bases como a do Banco do Brasil são uma excelente oportunidade para quem quer morar ou investir. Para ambas as finalidades, nossa tecnologia leva ao comprador maior segurança nessas aquisições”, disse Igor Freire, CRO da Resale.

BB investe R$ 1,5 bilhão em agronegócio

O Banco do Brasil em acordo com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), mais conhecido como o banco dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), pretende capturar recursos no exterior para investir na agricultura.

“São recursos de longo-prazo que podem chegar a até R$ 1,5 bilhão para a construção de silos, armazéns e ligação de energia renovável com até 18 anos para pagamento”, esclareceu Fausto Ribeiro, presidente da instituição.

Marcos Troyjo, presidente do NDB, assinou na China uma declaração de concordância do contrato. “É uma grande honra”, disse ele durante sua participação no evento.

Na oportunidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o projeto condiz com a missão do presidente do NDB de impulsionar os investimentos do Banco no Brasil.

Banco do Brasil

A instituição financeira foi fundada em 12 de outubro de 1808. O Banco do Brasil S.A. foi a primeiro a operar no país, devido a isso acumula experiências e coleciona inovações, adquiridas em todos os cenários do país desde então.

A empresa é uma das mais tradicionais reconhecidas pelos cidadãos brasileiros, que dizem ser beneficiados com a solidez, confiança, credibilidade, segurança e modernidade concedidas pelo banco.

