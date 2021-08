Banco do Brasil oferta imóveis com descontos de até 80% em leilão on-line

O Banco do Brasil está oferecendo 2,3 mil imóveis através de leilões online e vendas diretas pela internet. Em parceria com o Resale, outlet de imóveis, o BB disponibilizará casas e apartamentos com até 80% de desconto.

Os imóveis terão valores variados, que iniciam em R$ 6.924,00 e chegam a R$ 33.908.476,74. O banco ressalta que todos estão quitados e avaliados, além de não possuir dívidas a cargo do novo proprietário.

Além disso, os bens podem ser comprados à vista com um desconto de 3% sobre o valor ofertado. Em caso de parcelamento, os adquirentes podem dividi-los em até 12 vezes sem juros. Vale destacar que as vendas acontecem de forma totalmente virtual.

Segundo o gerente executivo do BB, Edson Chini, a campanha é uma ótima oportunidade de investimento. Ele ressalta que a instituição financeira sempre busca soluções que possibilitam a transparência, automação e praticidade aos seus clientes.

Devido a isto, ele diz que “a jornada do cliente no espaço virtual não é só uma aposta, é uma realidade que oferece comodidade e traz benefícios e seguranças aos clientes”.

Para o CRO da Resale, Igor Freire, o objetivo principal é democratizar a compra de propriedades de maneira totalmente online. Desta forma, a parceria com o BB tem como finalidade proporcionar ao consumidor agilidade e segurança nessas aquisições.

Na última terça-feira (17), o BB informou ao CNN Brasil Business que que 2.264 imóveis já estavam disponíveis para compras. Desse número, há 922 para leilões e 1.342 para vendas diretas pela internet.

Leilão online de imóveis do Banco do Brasil

Caso tenha interesse em conferir os imóveis ofertados pelo BB, basta acessar o portal Seu Imóvel BB. Na plataforma, é possível buscar por um imóvel ideal através de filtros de busca, como região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Ainda no site, o banco informa que não são necessários documentos físicos. No mais, a instituição não utiliza mediação de representantes, sendo o processo de compra realizado em um ambiente adaptado para aquisição moderna e segura.

