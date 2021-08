Bangu-RJ 1 x 0 São Bento-SP – Alvirrubro vence, segue com chances de avançar e complica Bentão na Série D

Rio de Janeiro, RJ, 28 (AFI) – Em um dos jogos que movimentou as disputas da 13ª e penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D no começo da tarde deste sábado (28), o Bangu se reabilitou para seguir com chances de classificação dentro do Grupo A7. Depois de amargar duas derrotas seguidas, o Alvirrubro recebeu e venceu o São Bento, no Estádio Moça Bonita, por 1 a 0.

Depois de um primeiro tempo bastante movimentado, o time carioca conseguiu levar a melhor no segundo tempo com gol de Rochinha. Com o resultado, o Bangu entra provisoriamente no G4 com 16 pontos e segue com chances de avançar. Já o São Bento se complicou de vez, pois estacionou na sétima colocação com 14.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou bastante equilibrada, com os dois times trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Mas, a primeira chance real de gol veio apenas aos 15 minutos, pelos lados do Bangu, quando Rochinha recebeu de Denilson na direita e chutou forte, mas parou em uma bela defesa do goleiro adversário.

Depois disso, o duelo perdeu um pouco do ritmo por ter ficado parado por cerca de cinco minutos para o atendimento do volante Fraga, que passou mal em campo e precisou ser substituído. Tanto que a outra jogada de perigo do primeiro tempo só foi acontecer nos minutos finais. Aos 46, Daniel chegou pela esquerda e chutou cruzado, mas mais uma vez parou no goleiro do São Bento. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o ritmo do duelo diminuiu bastante, mas as duas equipes não desistiram de seguir buscando chegar com perigo. Logo aos cinco minutos, o Bangu ficou muito próximo de tirar o zero do placar. Rochinha tabelou com Denilson e bateu na saída do goleiro, que conseguiu se recuperar e fazer um verdadeiro milagre.

Melhor em campo, os donos da casa conseguiram pular na frente aos 34 minutos. Depois de um escanteio cobrado na área, o próprio Rochinha apareceu no segundo pau e fuzilou de primeira, sem chances para o goleiro adversário. Nos minutos finais, o São Bento até fez pressão e Paulo Henrique foi obrigado a fazer um verdadeiro milagre em uma cobrança de falta no último lance, mas o duelo terminou mesmo com a vitória carioca por 1 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes fecham suas participações na primeira fase no próximo sábado (04) com a disputa da 14ª rodada da primeira fase da Série D de forma completa às 15h. Fora de casa, o Bangu visita o Santo André no Distrital do Inamar e o São Bento recebe o Boavista-RJ, no Walter Ribeiro.