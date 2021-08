Bangu-RJ 3 x 1 Madureira-RJ – Vitória com golaço coloca Bangu no G4 da Série D!

Nova Iguaçu, RJ, 08 (AFI) – O Bangu, com direito a golaço de Rafael Carioca, venceu o Madureira, por 3 a 1, neste domingo, no Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, pela décima rodada, e entrou no G4 do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo não aconteceu em Moça Bonita por conta das más condições do gramado.

Rafael Carioca (2) e Rochinha fizeram os gols que colocaram o Bangu no G4, na terceira colocação com 13 pontos. Essa é a mesma pontuação do Madureira, que marcou em gol contra de Israel, mas fica em quarto lugar por causa do número de gols marcados (11 a 10).

TÁ NA REDE!

Bangu e Madureira fizeram um primeiro tempo animado e de gols. Logo aos 6 minutos, Leandro Sardinha tentou cruzar, a bola fez curva, o goleiro Paulo Henrique ficou parado e viu a bola acertar o travessão.

Apesar do susto, o Bangu teve calma e abriu o marcador aos 11 minutos. Em contra-ataque perfeito, Rafael Carioca recebeu na frente e tocou na saída do goleiro Lucão. No minuto seguinte, lançamento da defesa do Madureira, o zagueiro Israel tentou cortar, mas pegou o goleiro saindo do gol e fez contra.

O Bangu respirou fundo e foi novamente ao ataque. Aos 18 minutos, Luís Araújo chutou fraquinho, Lucão deixou a bola passar e Rochinha chegou como um raio para apenas empurrar para as redes e fazer 2 a 1 para o Bangu.

QUE GOLAÇO!

No segundo tempo, o Bangu foi para cima e marcou um golaço. Rafael Carioca deu um lençol no goleiro Lucão e ampliou para os mandantes. O Madureira bem que tentou, mas os chutes não tiveram a direção certa. Quando as bolas foram ao gol, Paulo Henrique defendeu.

O Bangu, por sua vez, se postou na defesa e foi firme nos desarmes. O Bangu aproveitou para tentar ir nos contra-ataques. fato mesmo é que a rede não voltou a balançar.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 11ª rodada, o Bangu visitará o Boavista no sábado (14), às 15 horas, no Elcyr Resende, em Saquarema. O Madureira, enquanto isso, receberá o Cianorte no Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro, no domingo (15), às 15 horas).