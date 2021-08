Bangu-RJ x São Bento-SP – Em confronto direto, Bentão quer seguir vivo e mira o G4

Rio de Janeiro, RJ, 27 (AFI) – Bangu-RJ e São Bento se enfrentam se enfrentam na tarde deste sábado, às 15h, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. Os dois times se enfrentam em Moça Bonita com o mesmo objetivo: vencer e seguir sonhando com a classificação para o mata-mata.

As equipes estão coladas na tabela. No entanto, vivem momentos opostos. O Bangu-RJ vem de duas derrotas seguidas e caiu para o sétimo lugar do Grupo A7, com 13 pontos. Já o São Bento venceu seus dois últimos jogos e subiu para o sexto lugar, com 14 pontos.

BANGU

O time de Moça Bonita perdeu os dois últimos jogos e não marcou nenhum gol. Por isso, o técnico Felipe Loureiro pode promover mudanças do sistema ofensivo. Os atacantes Maicon e João Victor podem ganhar mais minutos. A defesa também não tem ido bem. O time sofreu quatro gols nas duas últimas partidas e, com 15 gols tomados, é o que mais foi vazado no grupo A7.

SÃO BENTO

Já o São Bento não poderá contar com o técnico Paulo Roberto Santos à beira do campo. O treinador tomou um gancho de três jogos e cumprirá o segundo da suspensão. O Bentão ainda vai recorrer da decisão. Quem comandará a equipe é o auxiliar Alan Dotti

Dentro de campo, nenhum problema por lesão ou suspensão. O time deve ser o mesmo da vitória de 2 a 0 sobre a Inter de Limeira, na rodada passada.