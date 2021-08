Barbara Evans revela ter engordado 14 kg em tratamento para engravidar

Bárbara Evans usou o instagram nesta segunda-feira (9) para fazer um relato sobre o processo de inseminação artificial para engravidar. A modelo relatou já ter engordado 14 kg durante o tratamento.

“Vocês ficam me mandando roupa e achega em casa eu dou risada porque estou 14kg mais cheinha né. Chega um tamanho M, mas é minúsculo, falo ‘o que vou fazer com isso aqui?’. Não tem nem como falar nada porque eu aviso que é M, mas chega aquelas blusas mais compridas pra usar tipo vestido, mas minha bunda está gigantesca, meu peito está gigantesco, fica a bunda de fora. O negócio está sério”, começou.

Ela ainda revelou não estar incomodada com o novo peso. “Estou mais cheinha, mas tem muita gente me mandando mensagem falando que estou mais bonita. Eu sempre gostei de se rmuito magrinha, não adianta, mas é um momento delicado, um momento de decisões então não estou me controlando muito. Estou me aceitando, como sempre me aceitei”, terminou.