Barraqueira do Miss Bumbum avalia desempenho de Gabigol na cama: ‘Feijão com arroz’

Lembra de Taty Sindel, a modelo que ficou famosa após arrancar a faixa da campeã do Miss Bumbum em pleno palco, ao vivo? Ela está de volta com um nova polêmica. Ex-atriz do “Zorra total”, a modelo revelou detalhes íntimos de um romance que teve com o craque Gabigol, quando, segundo ela, o jogador estava com Rafaella Santos, a irmã de Neymar.