Base comunitária abre matrículas para curso de inglês no Bairro da Paz

A Base Comunitária de Segurança (BCS) do Bairro da Paz abriu, nesta segunda-feira (30), as inscrições para aulas gratuitas de inglês básico na comunidade. As vagas são ofertadas para jovens acima de 18 anos, com o ensino médio completo. Ao todo, são 25 vagas e o curso tem duração de 3 meses.

As aulas acontecerão nas modalidades presencial e ensino à distância, às segundas e quartas-feiras e sábados, das 10h às 11h. As inscrições podem ser realizadas através por e-mail (bcs.bairrodapaz@pm.ba.gov.br) ou na sede da BCS, situada na Rua da Resistência. O candidato deve comparecer com RG.

De acordo com o subcomandante da unidade, tenente Joel Brandão, o objetivo é auxiliar jovens que pretendem prestar concursos que exigem conhecimento básico em inglês. “As aulas já começam na próxima segunda, dia 6 de setembro. São três meses de curso, tempo suficiente para preparar aqueles que têm pretensão de prestar exames. Por conta da pandemia nós reduzimos em 50% a capacidade de alunos para conseguir respeitar o distanciamento social e demais medidas de prevenção”, explicou o tenente