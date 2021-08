Basílica do Bonfim altera horários de visitação; confira

A Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim alterou os horários de visitação e funcionamento. O motivo é a execução de mais uma etapa interna de restauração. Dessa vez, trata-se da recuperação dos azulejos, de origem portuguesa, que fazem parte do acervo cultural. Os itens ficam no corredor, do lado direito do templo e no arco que separa a nave central da capela-mor.