BDO divulga vagas de emprego pelo país; veja cargos

A BDO é a terceira maior Due Diligence Advisor do país e a quinta maior empresa de consultoria e auditoria do mundo. Ela atua em mais de 160 países e tem foco em middle-market. A companhia de sucesso está buscando novos talentos, devidamente qualificados, para preencher as oportunidades disponíveis no quadro de funcionários. Saiba como se candidatar a uma das vagas, a seguir!

BDO abre vagas de emprego pelo país

A empresa proporciona muitos benefícios, além da faixa salarial compatível com o mercado. Os novos contratados receberão plano médico e odontológico, auxílio academia, auxílio combustível, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e muitos outros. Confira quais são os cargos disponíveis, neste momento, na BDO!

Você Pode Gostar Também:

Sênior de Auditoria RIO de Janeiro;

Realização de Testes Bdo Brazil;

Coordenadora de Recursos Humanos;

Consultor de Tax Transaction Advisory – (Tax Due Diligence);

Tradutor e Revisor;

Auxiliar Financeiro;

Assistente de Auditoria de Sustentabilidade;

Consultor de Tecnologia da Informação – São Paulo;

Consultor de Tecnologia da Informação – Rio de Janeiro;

Consultor de Tecnologia da Informação – Belo Horizonte;

Trainee Auditoria Contábil;

Gerente de Due Diligence Contábil/ Financeira;

Consultor de Governança Corporativa;

Trainee de Auditoria – Londrina.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das oportunidades de emprego divulgadas na BDO, os candidatos podem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. São diversas chances de contratação para quem está em busca de uma oportunidade de sucesso!

Mantenha-se atualizado diariamente com o Notícias Concursos!