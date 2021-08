Bela em qualquer estação: saiba como deixar a pele impecável até mesmo no inverno

As temperaturas mais frias do ano também são acompanhadas por queixas relacionadas à pele. Isso acontece porque, na estação, a transpiração corporal diminui e a pele fica mais sensível e ressecada. Tanto a pele do rosto quanto a do corpo estão sujeitas ao ressecamento durante esses meses.

“Além disso, alguns hábitos, como banhos mais quentes e prolongados, provocam uma remoção da oleosidade natural de forma mais intensa, diminuindo o manto lipídico que retém a umidade da pele, deixando-a mais susceptível à irritações” explicam as dermatologistas Camila Sampaio Ribeiro e Fernanda Ventin.

Confira abaixo algumas dicas das profissionais para ter uma pele impecável até mesmo no inverno.

1.Beber no mínimo dois litros de água por dia;

2. Evitar banhos muito quentes e muito demorados;

3. Evitar uso de buchas e uso excessivo de sabonete;

4. Preferir sabonetes neutros, de preferência líquidos (pH mais próximo ao da nossa pele e, portanto, agride menos) e sempre em pouca quantidade, com objetivo de manter o manto hidrolipídico (hidratante natural produzido pelo organismo) que protege a pele;

5. Usar o hidratante logo após o banho (esse é o momento que a pele absorve mais os hidratantes);

6. Para peles oleosas e acneicas, procurar hidratantes específicos para seu tipo de pele;

7. Os lábios também costumam ressecar muito no inverno. É importante usar hidratantes específicos para essa região e, assim, evitar rachaduras;

8. Usar filtro solar diariamente, mesmo em temperaturas baixas e dias chuvosos. A pele continua sofrendo com os efeitos da radiação UV.