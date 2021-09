Bell Marques mostra sua coleção de bandanas: ‘São mais de mil’

Não é segredo para ninguém: uma das marcas registradas do cantor Bell Marques é ele aparecer perante ao público usando uma bandana na cabeça. O próprio artista, de 68 anos, brinca que o adereço o deixou mais famoso do que aparecer na TV. Pois bem. O cantor matou a curiosidade dos fãs e mostrou a coleção de bandanas que tem em sua casa. Segundo as contas de Bell, por lá estão armazenadas “mais de mil” delas. Fora aquelas que estão guardadas em outros lugares.

O cantor abriu as portas do closet e mostrou algumas das que têm guardadas: há bandanas penduradas, as favoritas, e outas dobradas e armazenadas em gavetas. Isso em diversos compartimentos do móvel usado para os adereços.

“Tenho aqui no meu closet e outras arquivadas em outros locais. Porque eu guardo as que fizeram parte de algum motivo ou que fazem parte de alguma lembrança. As mais recentes estão aqui (em casa)”, conta ele, ao filho Rafael Marques, num vídeo compartilhado no Youtube.

No papo, Bell falou ainda que o adereço não é dos mais baratos: “Pensem num negócio caro… É bandana. O diabo é caro demais. E achar é mais difícil ainda”. O artista dá ainda detalhes sobre o que presta atenção na hora de adquirir uma.

“Se o tecido for um pouco elástico, não serve. Não pode ser de seda, porque escorrega. Tem que ter um pouco de algodão no meio… Só serve quando tem a mesma estampa dos dois lados. Senão, quando virar, ela fica estranha”, explicou Bell, craque no assunto.