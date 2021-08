Belo leva vácuo de Gracyanne e momento viraliza na web; veja

Gracyanne Barbosa resolveu participar da “brincadeira do print”, onde os famoso abrem uma caixinha de perguntas no Instagram e seus seguidores pedem coisas aleatórias para ver no seu celular. Uma fã então pediu pela “última conversa com o amor” e o momento viralizou na web por causa da “falta de romantismo” apontada pelos internautas.

Na conversa entre Belo e a musa fitness, o cantor se declarou três vezes para a amada e não recebeu nenhum “eu te amo” em troca, ficou no vácuo. O momento divertiu os seguidores e fez sucesso. “Na vida eu sou a Gracyanne deixando os “te amo” do Belo no vácuo”, escreveu um internauta.

Foto: Reprodução/Instagram

Mais tarde, a morena se explicou através de um comentário em um perfil da rede social. “Ele é assim o tempo todo e todos os dias. Eu que tenho um jeito de amar diferente, toda doida, mas ele entende [risos]. Te amo, Belo”, justificou.