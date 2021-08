Bem-estar: saiba como usar eucalipto na decoração

Para quem se preocupa em trazer aromas e cheiros de plantas que trazem bem-estar para casa, com certeza já pensou em ter eucalipto como decoração. Essas folhas têm virado cada vez mais tendência para aqueles que gostam dessa “vibe”.

O eucalipto se adapta bem em todos os cômodos da casa – do quarto ao banheiro. Inclusive, utilizá-lo no chuveiro pode ser uma boa ideia para quem busca algo relaxante e calmo para a hora do banho.