Benefícios da inteligência emocional: Conheça quais são

[ad_1]



Você conhece os benefícios da inteligência emocional? Se ainda não, convidamos você para seguir neste conteúdo! Nele, vamos lhe apresentar alguns dos principais benefícios de investir no desenvolvimento da inteligência emocional. Acompanhe e saiba mais.

Quais são os benefícios da inteligência emocional?

Os benefícios da inteligência emocional são, na verdade, inúmeros. Mas, neste conteúdo, vamos se atentar a 5 deles que podem fazer uma grande diferença em nossas vidas. Veja quais são:

1- Melhora a produtividade e diminui a procrastinação

A procrastinação muitas vezes está associada ao estresse e à ansiedade, além de denunciar alguma preocupação e questão emocional mais intensa. Com a inteligência emocional bem desenvolvida, essa procrastinação tende a diminuir, aumentando a sua produtividade.

2- Aumenta o foco e a concentração no que realmente importa

Quando estamos preocupados ou emocionalmente abalados, a tendência é que percamos o foco e a concentração com mais facilidade.

Pelo caminho contrário, o inverso acontece: com a inteligência emocional bem trabalhada, conseguimos nos concentrar e focar com muito mais facilidade.

3- Desenvolver melhores relacionamentos interpessoais

As nossas relações interpessoais, seja no trabalho ou na vida pessoal, são regadas por muitas emoções. Algumas, mais positivas, e outras, mais negativas.

No entanto, quando temos um controle maior sobre o que sentimos e aprendemos a lidar com nossas próprias emoções, os nossos relacionamentos são mais saudáveis.

Pois, pare e pense: quantas vezes você tomou decisões erradas, dentro de um relacionamento (mesmo de amizade), por conta das emoções? Pense sobre isso!

Você Pode Gostar Também:

4- Ajuda na hora de manter-se firme nos objetivos

A persistência também é um dos benefícios da inteligência emocional. Afinal, com as emoções equilibradas, conseguimos nos manter focados naquilo que almejamos para o nosso futuro, impedindo que questões emocionais do presente simplesmente atrapalhem nossos planos.

Até porque, muitas vezes, deixamos de atingir determinado resultado por simplesmente nos autossabotar, devido às emoções que não foram bem gerenciadas.

5- Impede que ações impulsivas sejam postas em prática

Saber pensar sobre o que se sente, o que se deseja e o que se espera do futuro é de suma importância para impedir que as ações impulsivas sejam postas em prática.

Embora a inteligência emocional não nos assegure que sempre tenhamos um equilíbrio e não cometamos erros, ela tende a diminuir esses equívocos provenientes de picos emocionais.

Afinal, quem nunca cometeu um erro quando estava emocionalmente afetado, e quando a emoção se estabilizou, sentiu um arrependimento grande? Pois é! Pense sobre isso!

6- Ajuda a lidar com as nossas próprias falhas

Outro grande benefício da inteligência emocional é que ela nos ajuda a lidar com nossas próprias falhas.

Como ninguém é perfeito, pequenos e grandes deslizes podem fazer parte da história de qualquer pessoa. Mas aceitar esses erros e aprender a lidar com as emoções que eles provocam é de suma importância para termos mais qualidade de vida.

E com a inteligência emocional esse tipo de autoaceitação pode ser alcançada de uma maneira mais efetiva e interessante.