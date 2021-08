A Bild Desenvolvimento Imobiliário oferece vagas para diversas áreas e funções. A incorporadora e construtora conhecida pela capacidade de identificar grandes oportunidades no mercado imobiliário, com sede em Ribeirão Preto, Bauru, Franca, Araraquara, Piracicaba e Rio Preto, em São Paulo, busca profissionais com e sem experiência em diferentes níveis de senioridade.

Atualmente, as chances são para as áreas comercial, marketing, recursos humanos, engenharia, entre outras, com contratação no regime CLT. Há, ainda, oportunidades de estágio nas cidades acima e, ainda, em Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as posições de Administrativo de Obra, Almoxarife, Analista de Administração Pessoal, Analista Administrativo, Analista de BI, Analista de Dados, Analista de Incorporação, Analista de Inovação, Analista DevOps, Analista Financeiro, Analista Inteligência em Clientes – Pesquisa, Analista Qualidade, Assistente Novos Negócios, Assistente qualidade, Consultor de Vendas, Coordenador de Novos negócios, Coordenador Parcerias, Estagiário de Novos Negócios, Estagiário – Engenharia Civil, Estagiário – Fundo Imobiliário,

Gerente de Vendas, Head de Negócios – Consórcio, Mestre Obra, Pessoa Desenvolvedora Backend, Pessoa Desenvolvedora Frontend, Técnico em Segurança do Trabalho, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição de interesse, mas é fundamental que os interessados residam em cidades próximas à vaga de interesse. Ainda, segundo a empresa, organização, disciplina, pro-atividade e responsabilidade são algumas das habilidades comuns à todas as oportunidades.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a PLR (participação nos lucros e resultados), vale refeição, vale transporte, convênio médico e odontológico (com coparticipação), seguro de vida, acesso ao Gympass e ao Allya e desconto na aquisição de imóveis dos empreendimentos do grupo.

Como se candidatar às vagas da Bild Desenvolvimento Imobiliário

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar o site https://bild.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.