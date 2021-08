Biografia infanto-juvenil sobre Santa Dulce dos Pobres é lançada em Salvador

A escritora baiana Carla de Jesus lança nesta quinta-feira (12) a biografia infanto-juvenil ‘Dulce Aventureira’. O livro conta a história do Anjo Bom da Bahia de forma lúdica, mas sem perder o compromisso com os fatos históricos. Nas 20 páginas da obra, os leitores mirins vão conhecer detalhes da grandiosa vida da santa.

O lançamento será virtual e aberto ao público através do canal do Youtube da Cogito Editora, às 20h. Quem adquirir o livro estará contribuindo para manter as Obras Sociais Irmã Dulce. Autora e editora decidiram doar parte da renda para o projeto. Carla de Jesus também fará doação de exemplares do novo livro para crianças assistidas pelo Hospital da Criança e pelo Centro Educacional Santo Antônio, em Simões Filho.