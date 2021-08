Biolab Farmacêutica abre empregos em São Paulo

Biolab Farmacêutica abre NOVOS empregos para colaboradores de diferentes áreas de atuação em São Paulo. São diversas oportunidades disponíveis, com vaga exclusiva para PCD. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Biolab Farmacêutica anuncia vagas de emprego para profissionais de diversas áreas

A Biolab Farmacêutica divulgou NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diversas funções em São Paulo. Dentre as vagas abertas, estão os cargos a seguir:

Mecânico de Manutenção II;

Analista de Frotas Pl;

Promotor de Vendas I;

Analista Documentação Técnica Jr;

Coordenador PCP;

Analista de Comunicação Interna Júnior – Exclusivo para pessoa com deficiência (PCD);

Engenheiro Industrial Pl.

Ainda, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios de vale transporte, restaurante interno, ginástica laboral, consignado, bicicletário, assistência médica, assistência odontológica, café da manhã, convênio com empresas parceiras, participação de lucro, seguro de vida, auxílio farmácia, cesta de natal, desconto em produtos, previdência privada e vale alimentação.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das vagas de empregos disponíveis na Biolab Farmacêutica, é necessário acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!