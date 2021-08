Bispo renuncia à Diocese após ter vídeo íntimo vazado; entenda

Após o vazamento de um vídeo íntimo, o bispo Tomé Ferreira da Silva decidiu renunciar o cargo que ocupava na Diocese de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A decisão foi aceita pelo Papa Francisco e divulgada nesta quarta-feira (18) pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Nas imagens que viralizaram na última sexta-feira (13), Tomé Ferreira acariciava seu órgão sexual em uma videochamada. Além deste escândalo, o religioso já havia sido investigado por suposta omissão em casos de abuso sexuais no ano de 2018. Na época, ele teria trocado mensagens de cunho sexual com um jovem.