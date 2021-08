BizCapital tem vagas disponíveis para São Paulo e Rio de Janeiro

A BizCapital, fintech de crédito online focada em oferecer serviços para micros e pequenas empresas no Brasil, tem vagas disponíveis para atuação nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Há, ainda, oportunidades para atuação no modelo 100% remoto.

Atualmente, a empresa oferece chances para as posições de Analista de Compliance, Analista de Funding e Investor Relations, Desenvolvedor(a) – Full-stack, Back-end ou Front-end e Especialista de Marketing de Performance. Estudantes universitários interessados em fazer parte da equipe e iniciar sua trajetória profissional em uma empresa que cresce mais a cada dia também podem concorrer às oportunidades de Estagiário de Analytics e Estagiário de Funding e Investor Relations.

Caso não encontre nenhuma vaga de acordo com o seu perfil, os profissionais poderão cadastrar o currículo no banco de talentos regular ou na plataforma exclusiva para pessoas com deficiência (PCD).

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios que contempla Plano de Saúde Bradesco (sem coparticipação), Vale transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Biz Natal (Vale Alimentação extra), Seguro de Vida, Auxílio Creche e Home Office Híbrido.

Para concorrer às vagas disponíveis, os interessados deverão cadastrar seu currículo diretamente na página https://bizcapital.gupy.io/.

Sobre a BizCapital

A fintech 100% brasileira foi criada em 2016 com o propósito de transformar soluções financeiras em ferramentas para que a pequena empresa possa evoluir e impactar positivamente o máximo de vidas possível. Desde então, a companhia já realizou mais de 10 mil empréstimos para micro e pequenos empreendedores. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além dos principais certames e concursos do Brasil.