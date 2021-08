BNDES vai reduzir juros para empresas desempenho social e ambiental

Empresas que aumentarem seu desempenho ambiental e social terão juros reduzidos nos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Sendo assim, para possuir os juros reduzidos as empresas precisam mostrar redução nas emissões de gases poluentes ou aumentar iniciativas sociais.

Segundo o banco, o programa vai conceder financiamentos com destinação livre, sem relação com projetos de investimento. Isto para as empresas que se comprometeram a melhorar indicadores de sustentabilidade. “Aquelas que cumprirem as contrapartidas mínimas e atingirem as metas estipuladas pelo programa terão redução na taxa de juros”, informou a instituição.

O programa BNDES Crédito ASG destina a redução dos juros a diversos tipos de empresas que se comprometem com o meio-ambiente. Entre estas estão: empresas da cadeira de madeira voltada para reflorestamento, fabricantes de equipamentos para a cadeia de energia renovável e de eficiência energética, mineração, siderurgia, etc.

Já o lado social do setor ao qual o programa do BNDES se destina são empresas provedores de internet de pequeno porte. Essas empresas são vinculadas diretamente à agenda ambiental, social e de governança. Nesse sentido, o aumento da oferta de conectividade é uma das metas do Plano Trienal 2020 – 2022 da instituição.

Redução de juros por um Brasil mais sustentável

O diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES, Bruno Aranha, disse que a solução inovadora de redução de juros representa mais um importante passo. Isto porque o linked loan (crédito com incentivos para boa performance socioambiental) apoia e estimula as empresas a adotarem melhores práticas e a representarem seus modelos de negócio em prol de uma economia de baixo carbono e inclusiva.

Sendo assim, para ter direito à redução da taxa de juros, as empresas deverão cumprir algumas obrigações mínimas. Entre as quais estão: publicação anual de uma política de responsabilidade socioambiental, incorporação de focos prioritários de atuação em educação e diversidade na Política de Investimento Social da empresa e, por último, a publicação anual de Relatório de Sustentabilidade no modelo global reporting initiative ou similar.

Ademais, a empresa ainda deverá cumprir duas metas que serão escolhidas a partir de cinco indicadores predefinidos. Que são alguns deles: a obtenção de uma certificação ambiental, a obtenção de uma certificação social e a realização de inventário de redução da emissão de gases do efeito estufa ou de captura de carbono.

Além disso, existem outros dois indicadores entre os cinco predefinidos que podem ser utilizados nas metas. Esses indicadores são: ampliação de, no mínimo, 10% no número de fornecedores oriundos das regiões Norte e do Nordeste e a ampliação da base de clientes dos serviços de banda larga, no caso de provedores de internet de pequeno porte.

Parceria do BNDES

O BNDES informou que os indicadores e contrapartidas do programa de redução de juros resultaram de uma pesquisa sobre as melhores práticas nessa área. Deste modo, a pesquisa foi realizada com apoio do governo britânico, em parceria com a Embaixada do Reino Unido no Brasil.

Por fim, a diretora do programa de finanças verdes do governo britânico no Brasil, Katia Fenyves, se pronunciou sobre a iniciativa. Ela afirmou que o novo programa de redução de juros brasileiro vai possibilitar que “mais setores encontrem viabilidade para transitar definitivamente para um modelo de baixo carbono”.