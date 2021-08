Boa campanha do Sampaio Corrêa na Série B tem a ousadia do presidente

São Luís, MA, 13 (AFI) – O Sampaio Corrêa-MA, conquistou mais uma grande vitória na Série B do Brasileiro, ao vencer o Naútico-PE por 2 a 0. O time assumiu a terceira posição e tirou a liderança do time pernambucano que vem de três derrotas consecutivas e levando nove gols, já Bolívia Querida, pegou embalo de três vitórias, sendo duas fora de casa.

O JOGO

A Bolívia Querida entrou em campo em busca da vitória e para voltar ao G4, mas foi o Náutico que teve uma grande chance de gol com ex-atacante do Sampaio Corrêa, Caio Dantas, que esbarrou no goleiro Luiz Daniel. Um dos destaques do jogo com pelo menos cinco grandes defesas, mas ainda no primeiro tempo houve pênalti para os donos da casa que o árbitro não marcou.

Na volta para segundo tempo, o técnico Felipe Surian voltou com Watson no lugar do lateral Luís Gustavo e no decorrer do jogo, foi fazendo mais as alterações. Com três substituições aos 15 minutos, com entradas de Jackson, Pimentinha e Rony nos lugares de Ciel, Jean Silva e Nadson, respectivamente.

Mas aos 27 minutos, em falta perigosa para Sampaio Corrêa o meia Daniel Costa nem aqueceu e entrou para fazer a cobrança e um golaço. Com placar em vantagem, os contra-ataques eram a grande arma do time. E foi aos 35 minutos que Pimentinha arrancou em velocidade pela direita, cortou o lateral Bryan e colocou a bola no ângulo do goleiro Alex Alves.

VOTO DE CONFIANÇA

Dos jogadores se destacaram na vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, o goleiro Luis Daniel e o meia Daniel Costa chegaram ao clube sob desconfiança após campanha ruim do São Bento no Paulistão, onde ambos estavam atuando. Mas o presidente do clube, Sérgio Frota, conhecedor do futebol e com todas as informações bancou as contratações como também deu aval para que Ciel outro destaque e artilheiro da equipe fosse contratado.

SEMPRE POLÊMICO

Nos confrontos entre Sampaio Corrêa e Náutico sempre foram polêmicos. Em 2019 no primeiro jogo da final da Série C do Brasileiro em que o time pernambucano venceu por 3×1 nos Aflitos houve também muitas reclamações na oportunidade em um pênalti para time Maranhense não anotado, como no jogo desta quarta-feira (11) no Castelão em outra penalidade que não foi marcado para Bolívia Querida. As duas equipes já se enfrentaram em 12 oportunidades na Série B do Brasileiro e Sampaio Corrêa chegou a 05 vitórias, 04 empates e 03 vitórias para Náutico.